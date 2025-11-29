Стало известно, о чем будет сериал по Assassin's Creed от Netflix

Издание Nexus Point News поделилось подробностями сюжета предстоящего сериала по знаменитой видеоигровой серии Assassin's Creed. По данным портала, действие шоу будет происходить во времена Древнего Рима.

В СМИ сообщили, что основной сюжет развернётся примерно в 54-68 годах нашей эры и расскажет о временах правления императора Нерона. В шоу появится сам правитель, а также его наставник Сенека Младший. Официально стриминговый сервис Netflix не раскрывал сюжет будущего сериала.

Cъёмки шоу стартуют в Италии в начале 2026 года. Сериал по Assassin's Creed пока не имеет даты выхода. Ранее сообщалось, что одну из ролей сыграет Тоби Уоллес, известный по знаменитому шоу «Эйфория». Шоураннерами выступают Дэвид Винер («Бойтесь ходячих мертвецов») и Роберто Патино («ДМЗ»).