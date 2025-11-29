Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега высказалась об использовании ИИ в кино

На Марракешском кинофестивале выступила звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. Она высказала своё мнение об использовании нейросетей для создания фильмов.

Актриса заявила, что в ужасе от неопределённости касательно возможности искусственного интеллекта. Ортега надеется, что новые функции подтолкнут художников создавать больше интересных произведений. Звезда «Уэнсдей» также отметила, что есть вещи, которые ИИ просто не сможет воспроизвести.

Люди всегда заходят слишком далеко, и мне кажется, очень легко впасть в ужас. Я в ужасе от глубокой неопределённости касательно ИИ. Мы словно открыли ящик Пандоры. В такие трудные времена новые функции часто подталкивают художника больше говорить, больше делать, чтобы обрести новое вдохновение, страсть и защиту. Но есть вещи, которые ИИ просто не сможет воспроизвести. В трудностях есть красота, в ошибках есть красота, а компьютер на это не способен. У компьютера нет души.

Против искусственного интеллекта в кино выступили многие постановщики и актёры из Голливуда. Так, нейросети не признают автор недавнего «Франкенштейна» Гильермо дель Торо, создатель сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган, режиссёр серии «Достать ножи» Райана Джонсон и звезда супергеройской картины Marvel «Шан-Чи и легенды десяти колец» Симу Лю.