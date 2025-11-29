Расписание выхода сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым

1 декабря стартует пятый сезон комедийного сериала «Полярный». В этот раз Витю Мясника ждут новые сюрпризы — пока он пытается открыть горнолыжный курорт, в его жизни появляются взрослый сын и знакомый по прежней жизни криминальный авторитет, вышедший из тюрьмы. Главную роль вновь сыграл Михаил Пореченков. Пятый сезон станет финальным для всего шоу.

Всего в сезон войдёт 12 серий — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ. Премьера финального эпизода состоится 9 декабря.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Полярный»