Расписание выхода 5-го сезона сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым

Чемпионат.com

1 декабря стартует пятый сезон комедийного сериала «Полярный». В этот раз Витю Мясника ждут новые сюрпризы — пока он пытается открыть горнолыжный курорт, в его жизни появляются взрослый сын и знакомый по прежней жизни криминальный авторитет, вышедший из тюрьмы. Главную роль вновь сыграл Михаил Пореченков. Пятый сезон станет финальным для всего шоу.

Расписание выхода сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым
Всего в сезон войдёт 12 серий — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ. Премьера финального эпизода состоится 9 декабря.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Полярный»

  • 1-я серия — 1 декабря
  • 2-я серия — 1 декабря
  • 3-я серия — 2 декабря
  • 4-я серия — 2 декабря
  • 5-я серия — 3 декабря
  • 6-я серия — 3 декабря
  • 7-я серия — 4 декабря
  • 8-я серия — 4 декабря
  • 9-я серия — 8 декабря
  • 10-я серия — 8 декабря
  • 11-я серия — 9 декабря
  • 12-я серия — 9 декабря
