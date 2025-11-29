Расписание выхода сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым

Расписание выхода 5-го сезона сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым
1 декабря стартует пятый сезон комедийного сериала «Полярный». В этот раз Витю Мясника ждут новые сюрпризы — пока он пытается открыть горнолыжный курорт, в его жизни появляются взрослый сын и знакомый по прежней жизни криминальный авторитет, вышедший из тюрьмы. Главную роль вновь сыграл Михаил Пореченков. Пятый сезон станет финальным для всего шоу.
Всего в сезон войдёт 12 серий — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ. Премьера финального эпизода состоится 9 декабря.
Расписание выхода пятого сезона сериала «Полярный»
- 1-я серия — 1 декабря
- 2-я серия — 1 декабря
- 3-я серия — 2 декабря
- 4-я серия — 2 декабря
- 5-я серия — 3 декабря
- 6-я серия — 3 декабря
- 7-я серия — 4 декабря
- 8-я серия — 4 декабря
- 9-я серия — 8 декабря
- 10-я серия — 8 декабря
- 11-я серия — 9 декабря
- 12-я серия — 9 декабря