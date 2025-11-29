Квентин Тарантино поделился списком любимых фильмов

Культовый кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино решил поделиться с поклонниками списком своих любимых фильмов, снятых в XXI веке, попутно раскритиковав франшизу "Голодные игры" и работы Мартина Скорсезе.

В беседе с известным американским писателем Бретом Истоном Эллисом ("Американский психопат") постановщик назвал картины, занявшие места с 20-го по 11-е.

20. "Вестсайдская история" (2021) Стивена Спилберга

19. "Лихорадка" (2002) Элая Рота

18. "Человек, который изменил все" (2011) Беннетта Миллера

17. "Шоколад" (2008) Прачьи Пинкаю

16. "Изгнанные дьяволом" (2005) Роба Зомби

15. "Страсти Христовы" (2004) Мела Гибсона

14. "Школа рока" (2003) Ричарда Линклейтера

13. "Чудаки" (2002) Джеффа Тремейна

12. "Очень плохие парни" (2013) Арона Кешалиса и Навот Папушадо

11. "Королевская битва" (2000) Киндзи Фукасаку.

Обсуждая последний пункт, Тарантино в очередной раз вспомнил о книгах серии "Голодные игры" Сьюзен Коллинз, породивших популярную кинофраншизу. По его словам, писательницу не засудили за плагиат лишь потому, что никто не удосужился прочитать оригинальный роман Косюна Таками, по которому была поставлена "Королевская битва".

Досталось от режиссера и Мартину Скорсезе ("Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Волк с Уолл-стрит"). "Если говорить о "Вестсайдской истории", то мы видим, что Стивен (Спилберг) все еще в форме. Не думаю, что Скорсезе снял в этом веке нечто столь же захватывающее", - сказал он.

Места с 10-го по 1-е будут обнародованы в следующем выпуске The Bret Iston Ellis Podcast.