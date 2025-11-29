В Якутии появится Фонд кино и анимации

В Якутии планируют учредить фонд кино и анимации — его запуск намечен на 2026 год. Предполагаемый объём финансирования составит от 150 до 200 миллионов рублей, сообщил ТАСС директор по развитию креативных индустрий Корпорации развития региона, в рамках федерального форума «Цифровой алмаз» Пётр Гоголев.

© ТАСС

Он пояснил, что Корпорация развития уже поддерживает разные направления креативных индустрий — от видеоигр до дизайна одежды, однако кино рассматривается как приоритетное направление.

Средства фонда предполагается направлять в том числе на постпродакшн и маркетинговое продвижение фильмов. Размер инвестиций в отдельный проект может варьироваться от трех до 15 миллионов рублей.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что Россия сможет создать аналог Нобелевской премии по литературе только в случае такого же большого призового фонда.