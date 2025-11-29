В пятом сезоне «Очень странных дел» обнаружили знаменитый советский ночник

Зрители обнаружили любопытную отсылку в пятом сезоне сериала «Очень странные дела». В первом эпизоде продолжения появляется советский светильник «Вечер-М».

Аппарат также называли «Спектр» или «Салют», в зависимости от завода, где его выпускали. Впервые светильник появился в продаже в СССР в 80-х годах. Как именно он попал к героям сериала, неизвестно. Блогер Александр Куликов отметил, что не нашёл аналогичных светильников в США.

Специально поискал — американских аналогов как будто не было, даже на eBay все лоты с пометкой Soviet vintage. Осталось понять, как он оказался в США 80-х.

Пятый сезон «Очень странных дел» стартовал 27 ноября на стриминговом сервисе Netfllix — для зрителей стали доступны первые четыре серии. Премьера следующих трёх эпизодов состоится ночью 26 декабря, а большой финал можно будет посмотреть 1 января.