Стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах

Странный, завораживающий и безумный фильм «Умри, моя любовь» (18+) сейчас обсуждают многие. Корреспондент NGS.RU Елизавета Шаталова от кинокритики далека, но решила порассуждать, стоит ли вообще идти на такое кино. Далее — от первого лица.

© кадр из фильма «Умри, моя любовь»

«Умри, моя любовь» прогремел на Каннском фестивале в этом году, а соцсети сообщили, что Дженнифер Лоуренс за роль в нем может претендовать на «Оскар». Не в первый раз, у нее уже есть один за «Мой парень — псих». Помимо нее, в фильме играет Роберт Паттинсон, для которого 2025 год уже ознаменовался успехом тоже странного фильма «Микки 17».

Новый фильм с Лоуренс и Паттинсоном основан на одноименном романе аргентинской писательницы Арианы Харвич, а снимала его режиссер из Шотландии Линн Рэмси.

Это не первый громкий фильм Линн Рэмси. В 2010 году у нее вышла картина «Что-то не так с Кевином» (18+), главные роли в которой сыграли Тильда Суинтон и Эзра Миллер. Фильм тоже был хорошо принят в Каннах и исследовал тему материнства. Авторы задавали вопрос о том, как воспитывать ребенка с отклонениями в психике. Кевин в этом фильме устраивает стрельбу в школе.

С одной стороны, кажется, что в «Умри, моя любовь» тема материнства продолжается. А с другой, в фильме имя ребенка называют только один раз. И то в очень отрешенной от общих событий сцене. Так что отношения с сыном отодвигаются на второй план.

Фильм «Умри, моя любовь» многослойный как лук, и это тот самый случай, когда каждый будет трактовать его по-своему. Хотя докопаться до идеи автора всё-таки хочется. Правда, выглядит эта попытка разобраться как блуждание по огромному лабиринту метафор, аллюзий и загадок.

Сюжет фильма, если без спойлеров, выглядит довольно простым. Писательница Грейс и ее парень Джексон переезжают из Нью-Йорка в глухое поселение в горах Монтаны. Дом им достается от его дяди — жилье выглядит обветшалым. «Зато свой», — говорит Джексон. Дом по ходу сюжета претерпевает метаморфозы. Самое забавное, что он становится идеальным к моменту, когда всё окончательно разрушается в отношениях Грейс и Джексона.

Грейс — писательница, которая мечтает выпустить главный роман Америки. Род деятельности Джексона не очень понятен. Он любит музыку и хочет записать альбом, но вскоре устраивается на какую-то простую работу три дня в неделю. Первое время пара наслаждается жизнью, Грейс беременеет и рожает ребенка.

И с этого момента начинается основной сюжет. Сразу же после рождения мы видим, как Грейс ползет с ножом к ребенку, а потом мастурбирует. Она оказывается заперта в доме, узнаёт, что муж ей изменяет. Она больше не может писать, а потом Джексон еще и привозит собаку, которая бесконечно лает. Пес начинает болеть после аварии, и тут случается переломный момент, когда уровень безумия нарастает всё больше.

Само повествование обрывочно, кадры и зарисовки часто меняются. Вокруг происходит сразу множество событий, и героиня Дженнифер Лоуренс путешествует по разным точкам таймлайна, толкая коляску с ребенком. Многое в фильме создает ощущение, что это Грейс рассказывает историю. И тогда она превращается в ненадежного рассказчика, и некоторые сцены становятся частью ее воображения, ее мироощущением.

Один из самых ярких героев фильма — мама Джексона Пэм, которую играет Сисси Спейсек. У мамы от деменции умер муж, когда Грейс была беременна. И теперь она разучилась жить, как говорит Джексон. Она начинает спать в обнимку с ружьем, а потом ходит с ним ночами по пустынным улицам. Грейс, к слову, в какой-то момент тоже ходит по ночам, но уже с ножом в руках.

Как герои пытаются сбежать из своих уютных и одиноких домов (или, может, от самих себя и друг от друга) — огромная часть истории. Грейс даже теряют в лесу с ребенком. В конце автор снова покажет этот уход.

Лес в фильме показан завораживающе: он бывает грубым, темным, дружелюбным и ярким. В нем живет один из запоминающихся образов фильма — черный конь. Его видит Грейс, когда хочет сбежать. Позже конь попадает в аварию, и мы видим его с раной на голове. Для меня конь стал неким олицетворением самой Грейс и ее свободы.

В условной второй части фильма начинается настоящая жуть. Грейс бьет собой стекло, раздирает ногти о стену в ванной, прыгает на вечеринке в детский бассейн. Так как фильм очень сосредоточен на Грейс, то в какой-то момент мы, как зрители, становимся сами слишком близки к этому безумию, нас включают в этот процесс. Героиню легко понять и погрузиться в нее. И тут, конечно, стоит оценить игру Дженнифер Лоуренс.

Грейс и Джексон всё чаще ссорятся, при этом в фильме как будто не объясняется, почему они перестали быть парой, а стали сожителями. Нам показывают последствия, но без причины это выглядит немного странно. Вот они ссорятся в машине на одну и ту же тему в третий раз. Это погружает тебя в транс, будто перед глазами маятник. Но почему они не могут решить эту проблему? Ответа на этот вопрос напрямую нам так и не дадут. У пары даже как будто всё будет налаживаться.

Джексон, которого играет Роберт Паттинсон, в моих глазах во время фильма тоже поменялся. Потому что сначала он раздражает: изменяет жене, ругается с ней из-за грязи в доме, еще и привозит собаку, никого не предупредив. Но потом зритель видит, как он что-то пытается поменять, что он сам не понимает, что происходит. И Джексон уже перестает быть таким простым персонажем. Просто еще одной частичкой общего хаоса.

Осознать этот фильм сложно, как и дать ему определенную оценку. При этом легко запутаться в своих выводах. Я уже не говорю, как будут смотреть его люди разного возраста. Но, наверное, в этом и суть такого кино. Его хочется обсудить, хочется изучить под лупой и разложить по полочкам.