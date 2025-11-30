В России готовят ответ «Истории игрушек» с помощью ИИ

На Первом Российско-Тайском инвестиционном форуме с участием коллег из обеих стран прошла панельная дискуссия "Как ИИ технологии трансформируют процессы кинопроизводства: от сценарной разработки, предпродакшна и кастинга до постпродакшна и дистрибуции".

Продюсер Екатерина Кононенко не просто рассказала на ней про новый короткий метр режиссера Ивана Соснина "Смартфончик", но и показала ролик, а также - анонсировала, что этот "коротыш" - будет лишь прологом к полнометражному одноименному фильму.

И короткий метр, и полный сгенерированы и сняты с помощью нейросетей. На 80-90% Иван Соснин, можно сказать, находится на технологической передовой.

Что представляет из себя кино? Это приключенческая история в духе "Истории игрушек". Маленький смартфон, любимый подарок мальчика Коли, случайно теряется и попадает в мир забытых гаджетов. Вместе с ворчливой Пауэр-банкой и двумя Наушниками-близнецами он отправляется домой. Но, как говорится, дорога полна неожиданностей. Она пролегает через мастерскую старой техники, встречу с коварной Умной колонкой, пожирающей детали других устройств.

Вернувшись, Смартфончик видит, что его заменили. Но не обижается, а делает взрослый выбор...

Короткий метр был сделан в срок две недели - это важно понять, потому что технологии еще более ускоряют процесс создания фильма. Его также готовят для показа на Международном конкурсе генеративного контента в Дубае. А полный метр сделают в 2026 году. Продюсеры Яна Шмайлова и Катя Кононенко. Ролик, показанный впервые в Таиланде, для читателей "РГ" предоставили на эксклюзивной основе.