О чем расскажет вторая половина пятого сезона «Очень странных дел»

Издание Variety взяло интервью у одного из авторов сериала «Очень странные дела» Мэтта Даффера. Он рассказал о предстоящей второй половине пятого сезона проекта.

По словам шоураннера, следующие серии покажут воспоминания главного злодея Векны. Кроме того, сюжетная линия будет связана с Россией.

Во второй половине сезона будут показаны воспоминания Векны. Именно так мы называем нашу новую сюжетную линию о России, потому что в ней очень мало персонажей. Мы очень довольны тем, как она вписывается в другие сюжетные линии.

Сейчас на стриминговом сервисе Netflix доступны первые четыре серии пятого сезона «Очень странных дел». Премьера следующих трёх эпизодов состоится ночью 26 декабря, а большой финал можно будет посмотреть 1 января.