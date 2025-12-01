Мультфильм «Том и Джерри: Запретный компас» получил трейлер

Warner Bros. Pictures поделилась полноформатным трейлером анимационного фильма "Том и Джерри: Запретный компас" (Tom & Jerry: Forbidden Compass), снятого китайским режиссером-дебютантом Чжаном Ганом.

© Российская Газета

На этот раз всем известные кот и мышонок попадают в таинственный портал, переносящий их в Древний Китай. Героев, оказавшихся в столь непривычных для себя условиях, ожидают поиски волшебного компаса и напряженная битва с силами тьмы.

Мультфильм, созданный совместными силами Китая и США, выйдет в зарубежный прокат 2 января 2026 года. Китайская премьера состоялась минувшим летом.

Франшиза "Том и Джерри" существует с 1940 года - за это время вышло множество короткометражек, мультсериалов и полнометражных картин про вечных "лучших врагов".

В 2021 году вышел игровой фильм, в котором мультяшки угодили в реальный мир, год спустя стартовал убийственно милый аниме-сериал Tom and Jerry Gokko, еще год спустя - проект "Том и Джерри в Сингапуре".