Какие образы матерей изображены ярче всего в советских фильмах

В преддверии Дня матери, который отмечается 30 ноября, редакция киноканала «Русский Бестселлер» провела опрос среди зрителей, чтобы выяснить, в каком отечественном фильме такой персонаж, как мама, изображён ярче всего. Список картин был сформирован редакцией на основе анализа десятка рейтингов лучших российских фильмов, зрительских оценок, кассовых сборов, а также номинантов на ведущие кинопремии страны за последние три десятилетия.

© Freepik

Топ фильмов с самыми яркими мамами по версии зрителей киноканала «Русский Бестселлер» получился таким:

«Приходи на меня посмотреть» (2000 г.) — 20%.

«Мама» (1999 г.) — 17%.

«Родители строгого режима» (2022 г.) — 14%.

«Карп отмороженный» (2017 г.) — 12%.

«Мамы» (2012 г.) — 9%.

«Чук и Гек. Большое приключение» (2022 г.) — 8%.

«Горько!» (2013 г.) — 7%.

«Смотри на меня!» (2024 г.) — 6%.

«Тёща» (2023 г.) — 4%.

«Родные» (2021 г.) — 3%.

Лидером голосования стала единственная режиссёрская работа Олега Янковского «Приходи на меня посмотреть». В картине вокруг образа матери, Софьи Ивановны, роль которой исполнила Екатерина Васильева, выстраивается всё сюжетное действие. Героиня уже несколько лет не может ходить, живёт вместе со своей дочерью Татьяной и переживает, что после её смерти Таня останется одна. Картина снята по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала», а название фильма вдохновлено романсом на стихи Анны Ахматовой, который звучит в ключевых сценах.

Второй в рейтинге — фильм Дениса Евстигнеева «Мама». Главная героиня фильма — Полина, мать шестерых детей, которая после гибели мужа остаётся одна. Чтобы обеспечить семью, она создаёт семейный фольклорный ансамбль, а затем решается на угон самолёта, думая, что за границей сможет устроить детям достойную жизнь. Полину сыграла народная артистка СССР Нонна Мордюкова, эта роль стала последней в карьере актрисы. Сюжет фильма основан на реальных событиях — истории семьи Овечкиных, которая в 1988 году организовала попытку угона самолёта.

На третьем месте картина Никиты Владимирова «Родители строгого режима». Для Веры Литвиной любовь в семье выражается не словами, а конкретными поступками. Когда её сын, 38-летний мэр Борис, оказывается в центре коррупционного скандала, она вместе с супругом решает заняться его перевоспитанием в условиях домашнего ареста и запирает дома. Роль Веры сыграла Алиса Фрейндлих, бабушка режиссёра картины.