Расписание выхода сериала «Покинутые» от автора «Сынов анархии»
4 декабря состоится премьера сериала «Покинутые» от автора знаменитого шоу «Сыны анархии» Курта Саттера. Сюжет проекта разворачивается в США 1854 года. В центре истории две противоборствующих семьи, которые вынуждены объединиться, чтобы выступить против захватчиков их города. Главные роли сыграли Лина Хиди («Игра престолов») и Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»).
В первый сезон войдёт 10 серий — все они выйдут в один день на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода сериала «Покинутые»
- 1-я серия — 4 декабря;
- 2-я серия — 4 декабря;
- 3-я серия — 4 декабря;
- 4-я серия — 4 декабря;
- 5-я серия — 4 декабря;
- 6-я серия — 4 декабря;
- 7-я серия — 4 декабря;
- 8-я серия — 4 декабря;
- 9-я серия — 4 декабря;
- 10-я серия — 4 декабря.