Расписание выхода сериала «Покинутые» от автора «Сынов анархии»

4 декабря состоится премьера сериала «Покинутые» от автора знаменитого шоу «Сыны анархии» Курта Саттера. Сюжет проекта разворачивается в США 1854 года. В центре истории две противоборствующих семьи, которые вынуждены объединиться, чтобы выступить против захватчиков их города. Главные роли сыграли Лина Хиди («Игра престолов») и Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»).

Расписание выхода сериала «Покинутые»
В первый сезон войдёт 10 серий — все они выйдут в один день на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.

  • 1-я серия — 4 декабря;
  • 2-я серия — 4 декабря;
  • 3-я серия — 4 декабря;
  • 4-я серия — 4 декабря;
  • 5-я серия — 4 декабря;
  • 6-я серия — 4 декабря;
  • 7-я серия — 4 декабря;
  • 8-я серия — 4 декабря;
  • 9-я серия — 4 декабря;
  • 10-я серия — 4 декабря.
