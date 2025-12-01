В Эстонии планируют запретить дубляж фильмов на русский язык

Правительство Эстонии намерено внести в закон о языке поправки, запрещающие показ в кинотеатрах фильмов на русском языке. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

"Мы хотим поощрять просмотр фильмов на языке оригинала. И статистика показывает, что поддержка нужна не только эстонскому, но и английскому - даже среди учеников, для которых эстонский является родным языком", - сказала представитель министерства образования республики Кятлин Кыверик, слова которой приводит портал.

Обсуждаемые в Рийгикогу (парламенте) поправки могут затронуть русский дубляж большинства фильмов, за исключением детских и семейных картин, что может существенно отразиться на посещаемости кинотеатров. Оппозициионные силы считают законопроект недоработанным, а подход властей слишком жестким, однако правительство Эстонии уверено, что изменения укрепят позиции государственного языка.

"Государство и министерство образования фактически признают, что провалили работу по обучению русскоязычного населения эстонскому языку. И вместо того чтобы взять ответственность на себя, перекладывают ее на жителей, на обычных людей и предприятия, которые теперь должны будут обучать работников сами, иначе им грозят огромные штрафы", - приводит ERR заявление депутата Рийгикогу от Центристской партии Вадима Белобровцева.

Законопроекту предстоит пройти второе и третье чтение. В случае его принятия изменения могут вступить в силу летом 2026 года.

По данным эстонских властей, в балтийской республике проживает более 285,8 тыс. русских, что составляет свыше 20% населения.