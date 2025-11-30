Автор «Паразитов» назвал единственную пользу от ИИ в кино

На Марракешском кинофестивале выступил режиссёр знаменитых картин «Паразиты» и «Микки 17» Пон Джун-хо. Он рассказал о своём отношении к использованию нейросетей для создания фильмов.

По словам постановщика, ИИ может пойти на пользу человечеству. Всё потому, что люди наконец задумались о колоссальном техническом прогрессе, которого они могут достичь. Пон Джун-хо также в шутку добавил, что организует военный отряд, который уничтожит искусственный интеллект.

«ИИ может пойти на пользу всем. В том смысле, что это начало того, как человечество всерьёз задумалось о том, на что способны только люди. Хотя я собираюсь организовать военный отряд, миссия которого — уничтожить искусственный интеллект по всему миру».

Пон Джун-хо поддержал на кинофестивале актрису Дженну Ортегу («Уэнсдей») насчёт ИИ в кино. Она также заявила, что нейросети могут подтолкнуть художников создавать больше интересных произведений.