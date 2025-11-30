Расписание выхода сериала «Спартак: Дом Ашура»
5 декабря стартует сериал «Спартак: Дом Ашура». Спин-офф знаменитого шоу «Кровь и песок» расскажет альтернативную историю гладиатора Ашура. Он не погибает во время восстания, а становится главой школы воинов Батиата. Шоураннером проекта выступил Стивен ДеНайт, ответственный за создание оригинального «Спартака» и сериал «Сорвиголова».
В сериал войдёт 10 серий — они будут выходить на канале Starz каждую пятницу. Премьера финального эпизода состоится 30 января.
- 1-я серия — 5 декабря;
- 2-я серия — 5 декабря;
- 3-я серия — 12 декабря;
- 4-я серия — 19 декабря;
- 5-я серия — 26 декабря;
- 6-я серия — 2 января;
- 7-я серия — 9 января;
- 8-я серия — 16 января;
- 9-я серия — 23 января;
- 10-я серия — 30 января.