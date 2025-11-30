5 декабря стартует сериал «Спартак: Дом Ашура». Спин-офф знаменитого шоу «Кровь и песок» расскажет альтернативную историю гладиатора Ашура. Он не погибает во время восстания, а становится главой школы воинов Батиата. Шоураннером проекта выступил Стивен ДеНайт, ответственный за создание оригинального «Спартака» и сериал «Сорвиголова».

© Freepik

В сериал войдёт 10 серий — они будут выходить на канале Starz каждую пятницу. Премьера финального эпизода состоится 30 января.

Расписание выхода сериала «Спартак: Дом Ашура»