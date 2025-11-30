Рецензия на фильм «Метод исключения»

Душераздирающая история морального падения.

Многие современные зрители увлеклись корейским кинематографом после «Паразитов» и «Игры в кальмара». Однако закалённые киноманы вспомнят, как когда-то прыгали по каналам и наткнулись на «Олдбоя». Это был удивительный фильм — с завораживающей историей, легендарным поединком в коридоре и безумным финалом. Как после такой феерии не посмотреть все работы режиссёра Пак Чхан-ука?

В 2025-м Чхан-ук выпустил новый фильм «Метод исключения», который 4 декабря доберётся до российского проката. Стоит ли его смотреть?

«Метод исключения»: главное о фильме

Название: «Метод исключения» (No Other Choice).

Режиссёр: Пак Чхан-ук.

Актёры: Ли Бён-хон, Сон Е-джин, Ли Сон-мин и другие.

Дата выхода в России: 4 декабря 2025 года.

Жанр: триллер, драма.

Страна: Южная Корея, Франция.

«Метод исключения»: где смотреть?

Официальные показы в России стартуют 4 декабря. Цифровая версия выйдет ориентировочно в начале 2026-го.

О привычных вещах — совершенно по-новому

Если вспоминать «Олдбоя», то это фильм на тривиальную тему мести. Вот только Пак Чхан-ук подал библейскую мысль столь изощрённо и даже извращённо, что высказывание показалось свежим. Оно разбивало сердце, доводило до отчаяние, шокировало беспощадностью. Поэтому к началу титров зритель опустошённо смотрел в экран и пытался всё осмыслить.

Похожий трюк Пак Чхан-ук проворачивал во многих фильмах. В «Служанке», «Решении уйти» или «Порочных играх» он тоже говорил о привычных вещах вроде неравенства и любви — и всё равно удивлял. В «Методе исключения» подход не изменился.

Ю Ман-Су 25 лет работал в бумажной компании и однажды стал человеком года в своей сфере. Он купил хороший дом, завёл двух красивых собак, обрёл любящую семью и помог ей счастливо жить. Пусть супруга ни о чём не беспокоится и занимается теннисом. Пусть дочка с особенностями развития реализует музыкальный талант у лучших педагогов.

Увы, жизнь — штука сложная и переменчивая. Когда наступает время ИИ, героя и многих его коллег сокращают. Кто-то скажет: «Не беда, найди новую работу». Но как это сделать, если вакансий всё меньше, а число претендентов лишь растёт?

В страхе потерять работу из-за высоких технологий живут многие: художники, авторы статей, дальнобойщики, программисты. Пак Чхан-ук берёт эту тревогу и выкручивает на максимум. Всё же герой вот-вот потеряет роскошный дом, разрушит будущее дочери, уроки которой не получается оплачивать, сломает жизнь сыну, что ради денег ввяжется в тёмные дела. Чёрт возьми, он даже отдаёт собак, потому что не может их кормить.

Жизнь столь стремительно летит к чертям, что однажды в голову Ман-Су приходит отчаянная мысль. Если рабочее место занято, то почему бы не освободить его? И если претендентов на вакансию много, то почему бы с ними не разобраться? Тогда-то он и берётся за пистолет. Ну или за цветочный горшок.

«Метод исключения» говорит о многом. О капитализме, который видит не людей, а легко заменяемые винтики. О неизбежных переменах, которые либо сломят тебя, либо вынудят строить жизнь с нуля. О нравственном падении, когда человек бежит по головам на уходящий поезд. Темы обыденные, но в исполнении корейского режиссёра традиционно дикие — с беспросветным мраком и комедией, кровавыми убийствами и воодушевлением.

Благодаря контрастам и гиперболизации сюжет работает. Ты одновременно сопереживаешь герою и ненавидишь его, улыбаешься неловким ситуациям и с ужасом кричишь: «Так нельзя!» Секрет – в сценарии, многогранных персонажах и, конечно же, Ли Бён-хоне. Вероятно, вы знаете актёра по роли Фронтмена в «Игре в кальмара».

Однако именно в «Методе исключения» Бён-хон выдаёт как минимум один из лучших перформансов в карьере. Герой сомневается, истерит, совершает сильные поступки, творит отвратительные преступления, защищает семью — и вообще проходит за 140 минут огромный путь. Отнюдь не геройский. Следить за ним мерзко, но интересно.

«Метод исключения» не станет лучшим фильмом режиссёра. Он перегружен не доведёнными до ума арками, не производит шок-эффекта и местами слишком размеренный. Однако это по-прежнему завораживающее искусство, которое не стоит пропускать.

«Метод исключения»: стоит ли смотреть?

Пак Чхан-ук снял замечательную драму и талантливо наполнил её болью, страхами и невыносимыми дилеммами. Конечно, «Метод исключения» есть за что критиковать, зато фильм делает главное: не оставляет равнодушным. На выходе с сеанса безумные похождения героя не выветрятся из головы, вы наверняка захотите их обсудить и отыскать ответ: а на что вы сами пойдёте, чтобы вернуть хорошую жизнь?

Оценка «Метода исключения» — 7,5 из 10

Понравилось

Нестандартный взгляд на привычные проблемы.

Фильм полон завораживающих контрастов.

Отменная актёрская игра.

