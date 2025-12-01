Начались съемки семейной комедии «Масленица»

В Красноярске стартовали съёмки семейной комедии «Масленица». Производством занимается компания LEGIO FELIX при поддержке Фонда кино

Полина мечтает учиться за границей и внезапно ей представляется шанс – если ей удастся познакомить китайского студента с русскими традициями на ярмарке по случаю Масленицы, её желание наконец-то исполнится. Однако перед приездом гостя Полина ломает ногу и отправляет вместо себя подругу Олю, которая ни слова не знает на китайском.

Фото со съёмок фильма

© «Атмосфера кино»

© «Атмосфера кино»

© «Атмосфера кино»

© «Атмосфера кино»

© «Атмосфера кино»

В актёрском составе проекта задействованы Валентина Ляпина, Александр Самойленко, Николай Наумов, Елена Валюшкина, У Хаотянь, Диана Милютина, Антон Рогачев, Денис Васильев.

Фильм выпустят 8 марта 2027 года.