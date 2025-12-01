Невероятно впечатляющий старт мультфильма «Зверополис 2»

Несмотря на множество провальных проектов, которые студия Disney выпустила за последние годы, анимационная лента «Зверополис 2» — картина, которую преданные фанаты ждали, преисполненные надеждой. И вот, мультфильм появился на экранах кинотеатров, произведя абсолютный фурор. В первый день проката «Зверополис 2» собрал 100 миллионов долларов в Китае, это абсолютно невероятное достижение для западных лент. Всего за первый уикенд проката мультфильм собрал 556 миллионов долларов, побив все прошлые кассовые рекорды.«Зверополис 2» собрал 96% на Rotten Tomatoes, анимационная картина стала лучшим стартом 2025 года, лучшим стартом в истории мультфильмов и четвёртым лучшим стартом в истории кино.Интересно, какие ещё вершины и рекорды ждут мультфильм? Мы будем продолжать следить за успехами анимационного фильма. Чтобы не пропустить ничего интересного, не забывайте добавить наш сайт в закладки. Интересное по теме:8 постеров известных фильмов в стиле «Зверополиса»Что показали в трейлере нового мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов»