Прошла онлайн-премьера криминального сериала «Тоннель»

1 декабря состоялась премьера сериала «Тоннель». Для просмотра уже доступны дебютные два эпизода — они вышли в онлайн-кинотеатре Kion.

Шоу рассказывает о неподкупной таможеннице, которая работает на границе с Финляндией. Чтобы заставить её сотрудничать, местная мафия похищает её мужа — теперь девушке придётся идти на контакт, чтобы вернуть любимого.

Главные роли в шоу сыграли Елизавета Боярская («Адмиралъ»), Сергей Гилёв («Кентавр») и Таисья Калинина («Один маленький ночной секрет»). Режиссёром выступила Флюза Фархшатова — постановщик комедии «О чём говорят мужчины. Продолжение».