Вышел трейлер боевика «Тропа гнева»

Кинокомпания Ray of Sun Pictures представила трейлер фильма «Тропа гнева». Премьера ленты с Максимом Дроздом состоится 11 декабря в кинотеатрах России.

Фильм расскажет историю пограничника в отставке по имени Сергей, который в поисках пропавшей дочери возвращается на границу, где служил в молодости. Чтобы вернуть близкую, ему предстоит распутать детективный клубок вопросов, столкнуться с призраками прошлого: криминалом, местью, собственными ошибками, исправить которые можно, только вернувшись к началу — в горы.

Главные роли в проекте сыграли Максим Дрозд («А зори здесь тихие...») и Анфиса Чёрных («Географ глобус пропил»). Режиссёром выступил Олег Фомин («Смерш»).