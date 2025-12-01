Вышел трейлер детективного сериала «Убегай» от Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер нового сериала «Убегай» (Run Away) в жанре детектива. Премьера шоу пройдёт на платформе 1 января 2026 года.

В основу сюжета лёг роман Харлана Кобена. Дочь финансиста сбегает из дома с подозрительным парнем — а когда отец находит её, по какой-то странной причине отказывается возвращаться. Теперь главному герою предстоит отправиться за дочерью в тёмный и опасный мир.

Главные роли исполнили Джеймс Несбитт, Рут Джонс, Минни Драйвер. Сценарий написал Дэниэл Блоклхёрст, один из авторов «Голяка» и «Бесстыжих». Всего в первом сезоне будет восемь эпизодов.