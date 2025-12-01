Опубликован топ-20 лучших фильмов 2025 года от журнала Rolling Stone

Топ-20 лучших фильмов 2025 года от журнала Rolling Stone: лидирует драма «Битва за битвой»
Авторитетный журнал о поп-культуре Rolling Stone представил свой рейтинг из 20 лучших фильмов, вышедших в 2025 году.
Первое место заняла драма «Битва за битвой», а недавно вышедший «Франкенштейн» Гильермо дель Торо и детектив «Орудия» с Джошем Бролином замкнули список.
20 лучших фильмов 2025 году по версии Rolling Stone:
- «Битва за битвой»
- «Хэмнет»
- «Чёрный чемодан — двойная игра»
- «Сны поездов»
- «Новая волна»
- «Простая случайность»
- «Метод исключения»
- «Прости, детка»
- «Марти Великолепный»
- «Сентиментальная ценность»
- «День Питера Худжара»
- «Эддингтон»
- «Универсальный язык»
- «Всем счастья»
- «Оруэлл: 2+2=5»
- «Как стать цесаркой»
- «Финикийская схема»
- «Поколение романтиков»
- «Франкенштейн»
- «Орудия».