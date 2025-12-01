Опубликован топ-20 лучших фильмов 2025 года от журнала Rolling Stone

Топ-20 лучших фильмов 2025 года от журнала Rolling Stone: лидирует драма «Битва за битвой»

Авторитетный журнал о поп-культуре Rolling Stone представил свой рейтинг из 20 лучших фильмов, вышедших в 2025 году.

Первое место заняла драма «Битва за битвой», а недавно вышедший «Франкенштейн» Гильермо дель Торо и детектив «Орудия» с Джошем Бролином замкнули список.

20 лучших фильмов 2025 году по версии Rolling Stone:

  1. «Битва за битвой»
  2. «Хэмнет»
  3. «Чёрный чемодан — двойная игра»
  4. «Сны поездов»
  5. «Новая волна»
  6. «Простая случайность»
  7. «Метод исключения»
  8. «Прости, детка»
  9. «Марти Великолепный»
  10. «Сентиментальная ценность»
  11. «День Питера Худжара»
  12. «Эддингтон»
  13. «Универсальный язык»
  14. «Всем счастья»
  15. «Оруэлл: 2+2=5»
  16. «Как стать цесаркой»
  17. «Финикийская схема»
  18. «Поколение романтиков»
  19. «Франкенштейн»
  20. «Орудия».
