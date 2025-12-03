Джеймс Кэмерон объяснил, почему не использовал ИИ для «Аватара 3»

Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон дал небольшое интервью изданию Comicbook. В нём постановщик рассказал о производстве «Аватара: Пламя и пепел» — третьей части своей фантастической франшизы.

Как оказалось, Кэмерон и его команда не использовали искусственный интеллект во время производства фильма. Сам режиссёр не имеет ничего против нейросетей, однако Голливуду ещё предстоит найти способы применения технологии, считает автор.

Я не испытываю негатив к генеративному ИИ. Я просто хотел отметить, что мы не используем его в «Аватаре». Мы чествуем и чтим актёров, мы не заменяем их. Думаю, для ИИ ещё найдут применение — Голливуд будет контролировать его использование. Но мы сможем творить дальше, только если мы всё ещё будем существовать.

Премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» состоится уже 19 декабря. До России лента доберётся неофициально уже 25-го числа.