Названы самые популярные фильмы среди пиратов в ноябре

Новая экранизация «Франкенштейна» от режиссёра Гильермо Дель Торо стала самым популярным фильмом сред российских пиратов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

© кадр из фильма «Франкенштейн»

В тройку также вошли «Хищник: Планета смерти» и драма «Битва за битвой».

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в ноябре 2025 года

Напомним. в октябре в аналогичном рейтинге первые три места заняли «Пойман с поличным», «Код 3» и «Долгая прогулка».