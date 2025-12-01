Когда фильм «Отец мать сестра брат» выйдет в России

Локализованный трейлер фильма и дату российской премьеры фильма «Отец мать сестра брат» (Father Mother Sister Brother) обнародовала 1 декабря 2025 года кинопрокатная компания «Вольга». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в картине режиссера Джима Джармуша исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс, Шарлотта Рэмплинг, Майем Биалик, Вики Крипс, Сара Грин, Люка Сабба и другие.

© кадр из фильма «Отец мать сестра брат»

Фильм представляет собой тщательно сконструированный триптих. Все три новеллы рассказывают об отношениях между уже взрослыми детьми, а также с их несколько далекими — во всех смыслах — родителями. Каждая из трех глав происходит в настоящем времени, но в разных странах — США, Ирландии и Франции. Сын и дочь отправляются к одинокому отцу, живущему в американской глубинке, надеясь наконец-то поговорить по душам. Две сестры приезжают в Дублин к матери-писательнице, чья внутренняя отстранённость давно стала стеной между ними. А взрослые близнецы возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым.

- Но это не автобиографическая история, — отмечает Джармуш. — Я даже и не знаю, почему написал ее. В том, что я делаю, руководствуюсь интуицией, а не анализом. Обычно я вынашиваю идеи год или два, а потом пишу сценарий очень быстро. Эту идею я вынашивал несколько месяцев, а потом очень быстро написал сценарий.

Мировая премьера фильма состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале, где он получил главный приз.

В российский прокат «Отец мать сестра брат» выйдет 1 января 2026 года.