Когда выйдет продолжение фильма «Испытание аулом»

Съёмочная группа полнометражного фильма «Испытание аулом», снятого в Карачаево-Черкесии в 2023 году, приступила к работе над продолжением сразу после выхода картины на экраны.

© кадр из фильма «Испытание аулом»

Первая часть имела успех в России и за рубежом, рассказал корреспонденту ИА «Победа26» генеральный директор киностудии «Домбайфильм» Магомет-Али Найманов.

«Картина получила и международное признание: на кинофестивале SIFFA в Лондоне исполнитель главной роли Амир Кумратов получил приз за лучшую детскую роль. Также картину выбрали лучшим полнометражным фильмом для детей и юношества на VII Международном кинофестивале Arctic Open», — отметил Найманов.

По его словам, выход фильма «Испытание аулом — 2. Ход конём» предварительно намечен на весну 2026 года.

