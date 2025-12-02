Как прошла премьера фильма «Шальная императрица»

Как бы ощущала себя великая самодержица Екатерина II, оказавшись на улицах современного Санкт-Петербурга? Именно об этом пофантазировали создатели фильма "Шальная императрица", премьера которого прошла в понедельник в петербургском кинотеатре "Аврора".

На красную дорожку вышла исполнительница главной роли Ирина Пегова, в буквальном смысле примерившая на себя корону. В этой картине ей удалось создать образ властной и строгой, но при этом невероятно притягательной и игривой женщины.

"Мне было непросто вжиться в свою героиню, поскольку родилась я в деревне и всю жизнь горжусь своей простотой. Но приятно было ощутить себя вершительницей судеб, которая при этом может почувствовать себя просто счастливой и свободной. Это отличное кино для женщин!" - поделилась Пегова.

По сюжету три очень разные, но по-своему прекрасные подруги решаются на спиритический обряд. В шутку они вызывают дух императрицы, и та является перед ними во плоти.

О том, какие приключения ждут Екатерину II на улицах Санкт-Петербурга в наши дни, можно будет узнать уже 4 декабря, когда фильм выйдет на большие экраны.