«Злая. Часть 2»: за что этот мюзикл полюбили миллионы зрителей по всему миру

В параллельном прокате вышла «Злая. Часть 2» — продолжение одного из главных блокбастеров прошлого года, которое уже тоже успело собрать по всему миру больше 350 миллионов долларов. Какие перемены продолжает претерпевать в фильмах этой франшизы классический сюжет «Волшебника страны Оз», рассказывает материал «Ленты.ру».

© Lenta.ru

В конце прошлого фильма юная волшебница Эльфаба раскрыла шарлатанскую природу Волшебника страны Оз (Джефф Голдблюм) и была вынуждена спасаться бегством по воздуху, прихватив чудодейственный гримуар. Спустя несколько лет пропаганда объявила зеленую колдунью врагом государства номер один. Ее подруга и однокашница Глинда (Ариана Гранде), напротив, стала всенародной любимицей, которая вот-вот сыграет свадьбу с принцем Фиеро (Джонатан Бейли). Обоим есть что скрывать.

Дата выхода: 29 ноября

29 ноября Страна: США, Канада, Австралия

США, Канада, Австралия Продолжительность: 2 часа 17 минут

2 часа 17 минут Режиссер: Джон М. Чу

Джон М. Чу В ролях: Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джонатан Бейли, Джефф Голдблюм, Мишель Йео

Глинда так и не обрела магических способностей и компенсирует их хитрой машинерией — благо у Волшебника и его придворной колдуньи мадам Моррибль (Мишель Йео) в этом деле солидный опыт. Фиеро, возглавляющий вооруженные отряды, разыскивающие зеленую беглянку, в реальности в Эльфабу влюблен. Для того чтобы выманить героиню, мадам Моррибль решает наслать ураган на Страну Жевунов, где правит парализованная ниже пояса сестра неуловимой ведьмы Нессароза (Марисса Боде). Вместе с торнадо из Канзаса прилетает домик Дороти Гейл, появление которой ускоряет развязку этой истории.

Первая «Злая» вышла год назад и моментально стала, что называется, большим индустриальным событием.

Во-первых, картина ультимативно призвала в кинотеатры полчища фанатов исходного мюзикла. «Злая» проделала долгий и непростой путь по подмосткам всего мира: после бродвейской премьеры постановку разругали критики, но люди проголосовали ногами и долларами, сделав ее хитом. С тех пор Эльфаба и Глинда многократно меняли лица в зависимости от стран, в которых выходили на сцену — среди таковых был даже Сингапур. Кинотеатральное расширение бренда было заведомо выигрышным решением — этим объясняется и то, что студия Universal стойко пронесла проект сквозь производственный ад, длившийся больше десятилетия. Верность замыслу оправдалась в полной мере: «Злая: Сказка о ведьме Запада» заработала 747,4 миллиона долларов при бюджете 150 миллионов. Ну а в качестве бонуса — два «Оскара»: за костюмы и работу художника-постановщика Пола Тэйзуэлла, который стал первым афроамериканским победителем в этой категории.

Год назад критики более или менее покорно играли на руку студии, оправдывая разделение сюжета на два фильма. В реальности, несмотря на все попытки задрапировать линию отрыва, «Сказка о ведьме Запада» обрывалась на полуслове. Формально в том же месте, что и первый акт исходного мюзикла. Но все-таки ни в одном театре антракт между действиями не длится год. Маркетинговый резон разрушил драматургию истории: год назад мы смотрели обстоятельную, почти трехчасовую завязку, теперь — все остальное вплоть до сравнительно развернутого эпилога.

Второй акт оригинального мюзикла исторически считается более проблемным. В нем меньше хитов, но больше вмешательств в сюжет книги Грегори Магуайра, которая формально легла в основу пьесы. Формально потому что бродвейский либреттист Уинни Хольцман и автор песен Стивен Шварц изрядно сгладили идеи писателя. Магуайр вдохновлялся темными сторонами человеческой души — триггером для его изысканий стало убийство двухлетнего Джеймса Балджера, совершенное зимой 1993-го двумя десятилетними ливерпульцами. «Злая» Магуайра предлагала читателям, знакомым с «Удивительным волшебником страны Оз» не просто параллельную историю, а изнанку любимой с детства сказки. И разумеется, наиболее драматические события выпали как раз на вторую половину книги.

Создатели экранизации выкрутились из этой во многих отношениях неудобной ситуации не без изящества. Во-первых, «Злая 2» получилась на несколько тонов мрачнее первой серии. Речь здесь идет не о составленном из клише и песенок становлении Эльфабы, а о выборе пути, который вынужден сделать каждый значимый литературный или кино- герой. Дополнительный козырь — долгожданное появление Дороти Гейл и ее друзей, знакомых по первой книге о стране Оз. Этот козырь в фильме не просто разыгран, но и кратно усилен: мы так и не увидим лица Дороти, зато ее силуэт в точности повторяет культовый образ, созданный Джуди Гарленд в классической экранизации 1939 года. Про Страшилу, Трусливого льва и Железного дровосека зрителю расскажут довольно много. Правда, в случае, скажем, Страшилы история происхождения несколько конфликтует с задачами, которые он решал в компании Дороти. От этого кажется, что несколько сцен вырезали в предпремьерной спешке, чтобы фильм получился покороче 160-минутной первой части. «Злая 2» все равно местами затянута, но ровно настолько, насколько это водится за мюзиклами.

Поворотное событие уже случилось, а герои еще не допели свои песенки — такое в этом жанре в порядке вещей. В российском параллельном прокате идет версия фильма, дублированная на русский, так что оценить в полной мере дуэт Гранде и Эриво невозможно. К счастью, двум поющим актрисам есть, чем занять зрителя, кроме великолепных голосов. Для современного, порабощенного нейросетями Голливуда это один из самых живых дуэтов — если бы не однозначный финал первоисточника, про Эльфабу и Глинду можно было бы снять еще много фильмов, не считая спин-оффов и приквелов.

Их неподдельная химия и есть причина, по которой даже зритель, отбывающий «Злую 2» в сопровождении ребенка, может получить от фильма удовольствие. Как уже было сказано, в книге Магуайра речь шла о происхождении зла в человеке. В многомиллионном блокбастере добро, зло и прочие сложные для понимания вещи надежно запеленали в бледно-розовое и светло-болотное, но даже в таком виде кое-что работает. Помимо банального призыва повнимательнее присмотреться к озлобленным зелененьким изгоям, авторы робко предлагают с ними подружиться. В миру, где люди увлечены расчерчиванием границ и установкой заборов с колючей проволокой под напряжением, это послание вполне можно считать смелым и прогрессивным.