Чего ждать от нового фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Съемки приквела "Голодные игры: Рассвет жатвы" официально завершены. Что известно об очередной части франшизы, расскажет Москва 24.

Самые жестокие игры

Съемки приквела "Голодные игры: Рассвет жатвы" завершены, сообщила продюсер проекта Нина Джейкобсон в своих соцсетях. Процесс занял около четырех месяцев.

Сюжет новой части франшизы развернулся за 24 года до истории главной героини первых частей Китнисс Эвердин, роль которой в оригинальной трилогии исполнила Дженнифер Лоуренс. Фильм обещает быть наиболее мрачным среди вышедших в серии, потому что расскажет о 50-х Голодных играх, которые называют самыми жестокими. Сюжет развернется вокруг "Второй Квартальной бойни": по правилам юбилейных игр Капитолий увеличил число участников вдвое, поэтому на арене оказались 48 подростков, среди которых выживет только один.

Главным гером станет наставник Китнисс Эвердин и Пита Мелларка Хеймитч Эбернети, которого в оригинальной трилогии сыграл Вуди Харрельсон. Фильм раскроет его прошлое и покажет 16-летним подростком из бедного шахтерского Дистрикта 12.

Над этой частью истории работал режиссер Фрэнсис Лоренс, снявший все части франшизы, кроме первой. Сценарий написал Билли Рэй. Отмечается, что фильм собрал мощный каст: Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фэннинг, Рэйф Файнс, Майя Хоук и другие. Главная роль досталась молодому австралийскому актеру Джозефу Зада.

В конце ноября в аккаунте канала Lionsgate Movies был опубликован первый тизер новой части фильма.

"Голодные игры: Рассвет жатвы" основан на одноименном романе Сьюзен Коллинз. Это второй приквел к оригинальной серии и шестой фильм в общей хронологии "Голодных игр". Российская премьера запланирована на ноябрь 2026 года.

Успешная франшиза

"Голодные игры" являются экранизацией трилогии американской писательницы Сьюзен Коллинз. Антиутопия рассказывает о тоталитарном государстве Панем, поделенном на 12 дистриктов, и выживании в нем. Ежегодно власти страны устраивают Голодные игры, собирая по два подростка из каждого дистрикта и заставляя их сражаться насмерть. Все это транслируется в прямом эфире телевизионного шоу.

Первая экранизация "Голодных игр" вышла еще в 2012 году. В фильме речь шла о 74 Голодных играх, главной героиней стала жительница самого неблагополучного дистрикта Китнисс Эвердин в исполнении Дженнифер Лоуренс. Именно этот фильм принес актрисе мировую славу и популярность. Первый фильм стал успешным, собрав в мировом прокате более 694 миллионов долларов при бюджете в 78 миллионов долларов.

Во второй части "И вспыхнет пламя" победители Игр из первой части Китнисс Эвердин и Пит Мелларк отправились в традиционный тур по Панему, однако их появления спровоцировали народные волнения в дистриктах. В целом лента посвящена внутреннему устройству государства, традициям и обычаям, верховной власти и социальной иерархии. Мировые кассовые сборы составили более 865 миллионов долларов при бюджете в 130 миллионов долларов.

Заключительную часть истории Китнисс разделили на два фильма: "Сойка-пересмешница. Часть I" и "Сойка-пересмешница. Часть II". Главная героиня встала во главе движения сопротивления и вела борьбу против государственного устройства и президента Панема Кориолана Сноу. По мнениям критиков, темп первой части финала был слегка замедленным, кроме того, создатели пожертвовали эпическими батальными сценами ради того, чтобы лучше раскрыть характеры героев. Однако вторая часть "Сойки-пересмешницы" оказалась наполнена масштабными динамичными сценами. Первая часть собрала в мировом прокате более 755 миллионов долларов при бюджете в 125 миллионов, а показатели второй оказались немного скромнее: сборы около 650 миллионов против затрат в 160 миллионов долларов.

Пятая часть франшизы "Баллада о змеях и певчих птицах" была экранизирована в 2023 году. В ее основу лег роман Коллинз, который вышел значительно позже трилогии о Голодных играх, в 2020-м, но сюжетно переплетается с ней. Это приквел истории о Китнисс, который рассказал о событиях, которые произошли за много лет до ее появления. Главным героем фильма стал будущий правитель-тиран Панема, юный Кориолан Сноу. Его сыграл Том Блит, а его возлюбленную – Рейчел Зеглер. В фильме также появились Виола Дэвис, Хантер Шафер и другие. На фоне остальных частей франшизы пятая показала скромные общие сборы – более 347 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов долларов.