Мультфильм «Зверополис 2» стал лучшим мировым кинодебютом года

Анимационный фильм "Зверополис 2" заработал 556 миллионов долларов по всему миру за первые выходные проката и .

© Российская Газета

Как отмечает The Hollywood Reporter, в домашнем прокате новые похождения зайчихи Джуди и лиса Ника собрали 156 миллионов, в международном - 400 миллионов. Больше всего в кассу принес Китай - 272 миллиона.

В Поднебесной долгожданное продолжение хита Disney также поставило рекорд, заработав за первый день проката 34 миллиона - это самый крупный показатель для анимационных лент в стране за всю историю.

Оригинальный "Зверополис" (2016), получивший премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм", в дебютный уикэнд собрал в США 75 миллионов, общие сборы при этом превысили миллиард.