Появился фрагмент из фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» c Нейтири и Джейком

До старта проката фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» осталось не так много времени, поэтому в Сети появляются небольшие отрывки из картины. На свежем, к примеру, Нейтири общается с Джейком.

Картина расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.

«Аватар 3: Пламя и пепел» выйдет в мировом прокате 19 декабря. Лента доберётся до России 25 декабря — спустя неделю после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.