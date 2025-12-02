Появился ролик о съемках игрового фильма «Простоквашино»

Компания "Атмосфера кино" поделилась персонажными постерами и роликом о съемках полнометражного игрового фильма "Простоквашино", снятого Сариком Андреасяном ("Защитники", "Непрощенный", "Робо") по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот".

На трех ярких постерах представлены главные герои картины: Дядя Федор (Роман Панков), его Папа (Павел Прилучный), Мама (Лиза Моряк), пес Шарик (озвучил Павел Деревянко), кот Матроскин (озвучил Антон Табаков) и Галчонок Хватайка (озвучила Дарья Блохина).

Отдельный плакат посвящен самому известному простоквашинцу Печкину (Иван Охлобыстин), также на нем виднеется кусочек коровы Мурки.

"Моего папу мы старались сделать максимально похожим на полюбившегося зрителям анимационного персонажа. Хотели передать пластику и во многом повторить интонации героя. Наша цель, чтобы взрослые заново, но иначе прожили любимые эпизоды из детства, а дети посмотрели фильм как отдельную историю. Уверен, что наше "Простоквашино" полюбится зрителям всех возрастов", - говорит Прилучный.

Премьера картины назначена на 1 января 2026 года.