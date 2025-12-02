Когда выйдет второй сезон сериала «Золотое дно»

Второй сезон одного из лучших российских сериалов "Золотое дно" примет участие в предновогодней борьбе за внимание зрителя. Он появится сразу в двух ведущих онлайн-кинотеатрах- Иви и Start - уже 4 декабря.

Сага о войне за многомиллиардный бизнес продолжается: помимо беспощадной внутрисемейной борьбы за руководство компанией "Галактика" Градовы теперь вынуждены противостоять новым внешним врагам и обходить санкции. Получится ли у них сохранить семейный бизнес, или все миллиарды стремительно пойдут ко дну? Напомним, что первый сезон сериала называли российским ответом мировому хиту "Наследники".

Сценарий вновь подготовили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, кресло режиссера, как и в первом сезоне, занял Илья Ермолов.

Илья Ермолов, режиссер, рассказывает: "Причин, по которым нужно посмотреть второй сезон "Золотого дна", много. Выделю две главные. Во-первых, это харизматичные новые герои: врагов и проблем у Градовых стало еще больше, а главная интрига сезона будет с нами до последней серии. Во-вторых, Алексей Гуськов в роли главы семейства Юрия Градова в новом сезоне, на мой взгляд, в своем актерском мастерстве превзошел сам себя. В общем, будет точно очень интересно!".

К своим ролям в проекте вернулись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Марина Ворожищева, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Юрий Насонов, Илья Ермолов и Александр Новин. К касту второго сезона присоединились Сергей Горошко, Даниил Страхов, Игорь Верник, Дмитрий Блохин, Лидия Вележева, Ксения Гусева, Елена Балабанова и другие.

В новом сезоне для семьи Градовых помимо того, что наступают еще более темные времена, на горизонте появляется новый игрок - Верещагин (Даниил Страхов) - хваткий и жесткий региональный предприниматель, который после ссоры с Градовым-старшим из мести решает "отжать" все активы компании.

"Галактика" как никогда нуждается в руководителе, который возьмет на себя ответственность и сможет найти выход из сложной ситуации. Но только война за это руководящее место никуда не делась, а разногласия и конфликты среди претендентов только усилились. Кто победит в этой грязной и бескомпромиссной борьбе за миллиарды и что будет с заклятым семейным бизнесом?

Смотрите также

Премьера документального фильма "Он дельфин" - в онлайн-кинотеатре Okko со 2 декабря

Новый документальный фильм "Он дельфин", рассказывающий о дружбе двух самых интеллектуальных существ на Земле - человека и дельфина - уже можно смотреть в Сети. Это история взаимоотношений волонтера Сергея Захарова и черноморских афалин в Крыму. 4 года ожидания. 3 года дружбы. 7 лет настоящей жизни.

Главный герой повествования - волонтер Сергей Захаров - вел обычную жизнь среднестатистического жителя большого города, разрываясь между домом и работой. Постепенно он приходил к пониманию, что в современном мире люди все меньше нуждаются друг в друге, превращая одиночество в норму. Но такое положение дел его не устраивало, и он решил кардинально изменить свою жизнь. Во время очередного отпуска на море он обратил внимание на стаю дельфинов. На будущий год Сергей возвращается на Черноморское побережье, и теперь его цель - не просто продолжать наблюдение, а подружиться с дельфинами и максимально интегрироваться в их стаю. Проще говоря, стать одним из них.

Но черноморские афалины сразу не принимают чужака и предпочитают держать человека на расстоянии. Однако Сергей не отчаивается и предпринимает все новые и новые попытки стать для дельфинов своим. В общей сложности на то, чтобы завоевать доверие черноморских дельфинов, у него уйдет долгих семь лет. Но, забегая вперед, оно того стоило. Режиссером-постановщиком и сценаристом фильма "Он дельфин" выступил кинодокументалист Игорь Чернышев, известный как сценарист полнометражного художественного фильма "Письмо Деду Морозу". Оператором-постановщиком фильма стал Максим Даиров. За сложнейшие подводные съемки отвечали операторы Сергей Денисов, работавший в качестве оператора-подводника на картинах "Охота на пиранью", "Каникулы президента" и "Пять минут тишины. Море и горы", а также член Международной организации журналистов, Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы, оператор подводных съемок Андрей Щукин.

Съемки фильма растянулись на два года и проходили с июня по сентябрь 2024 года, а затем, после перерыва, возобновились в мае, июне и июле 2025 года. Работа велась по всему Крымскому полуострову, охватив Опукский и Ялтинский горнолесной заповедники, мысы Карадаг и Тарханкут, а также в Коктебеле, Балаклаве и Судаке. Премьера фильма состоялась в октябре в рамках Индустриальной программы фестиваля "Послание к человеку". Курировала и отбирала для показа новейшие документальные фильмы российских онлайн-платформ обозреватель "РГ", автор этих строк Сусанна Альперина.