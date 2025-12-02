Знаменитый геймдизайнер озвучил персонажа мультфильма «Зверополис 2»

Знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима впервые принял участие в озвучивании полнометражного анимационного фильма, присоединившись к актерскому составу японской версии сиквела «Зверополис 2». Об этом сообщает японское издание Famitsu. Дебютной ролью игродела стал крот-полицейский Пол Молдебрант, коллега главных героев Джуди Хоппс и Ника Уайльда.

Как рассказал сам Кодзима, персональное приглашение от режиссера Джареда Буша стало для него большой честью, особенно учитывая его любовь к оригинальному фильму. Разработчик, обычно руководящий актерами в своих проектах, отметил, что получил ценный опыт, обратив внимание на тонкости озвучки, такие как контроль за посторонними шумами во время записи.

Премьера картины с японским дубляжом, включающим голос Кодзимы, состоится в Японии 5 декабря. Геймдизайнер пообещал обязательно посмотреть фильм в кинотеатре.

В мировом прокате «Зверополис 2» уже собрал более $556 млн.