Стала известна дата выхода фильма с Хабенским в роли без слов

5 февраля на больших экранах кинотеатров можно будет увидеть полнометражный фильм "Здесь был Юра" с Константином Хабенским в главной роли. А пока прокатчики выпустили трейлер и постер картины.

Лента - полнометражный дебют режиссера Сергея Малкина, удостоившийся Гран-при III фестиваля актуального российского кино "Маяк". Сценарий основан на реальной истории, которая произошла с режиссером и его друзьями несколько лет назад.

По сюжету трое музыкантов становятся опекунами на 10 дней дяди одного из них. Главных героев фильма сыграли Кузьма Котрелев, Денис Парамонов и Александр Поршин. Специально для фильма они создали небольшую рок-группу и перед съемками ездили вместе с режиссером на репетиции. В одной из сцен актеры выступают вживую на концерте перед зрителями

Кузьма Котрелев рассказывает:

"Каждую сцену в этом фильме я играл, осознавая, что все это действительно происходило на этой земле: эта история была реальной, эти чувства когда-то кем-то проживались. И как же чудесно и удивительно быть здесь и иметь возможность немного приоткрыть миру такого талантливого и замечательного человека, как Сережа Малкин. Не только как режиссера - с этим он прекрасно справляется сам, но и как человека. В этом проекте очень многое идет от него".

Главного героя, дядю Юру, сыграл Константин Хабенский. Одна из особенностей его героя в том, что всю историю он проходит без единой реплики. Мастерство и талант артиста высоко оценило жюри фестиваля "Маяк": Константин Хабенский получил приз за лучшую мужскую роль.