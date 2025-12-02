Какое кино смотрели россияне в 2025 году

Онлайн-кинотеатр "КИОН" решил выяснить, как изменились предпочтения россиян за год.

© Российская Газета

Как отмечают результаты исследования, в уходящем году российский зритель чаще стал выбирать семейный контент и оригинальные проекты вместо специфических жанров.

Более всего вырос интерес к детской анимации (почти на 50 процентов), а такие жанры, как вестерн, хорроры и мистика переживают спад популярности. Зато прирост есть у триллеров, военных фильмов, комедиях, документального кино и приключениях.

Безусловным лидером по просмотрам второй год подряд остается сериал Сарика Андреасяна "Жизнь по вызову" (18+) с Павлом Прилучным.

Если другими фаворитами прошлого года были "Обоюдное согласие", "Успешный", "Убойный отпуск", "Черное солнце", "Почему ты?", "Теща", "Мастер и Маргарита" (18+), "Водитель-олигарх" и "Праздники", то в этом их сменили "Виноград" с тем же Прилучным и "Бар "Один звонок" (18+).

В целом зрители стали потреблять больше контента, а среднее время смотрения выросло на 15 процентов.