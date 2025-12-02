В России анонсировали новый фильм-сказку «Спящая красавица»

Полку сказок в российском кинопроизводстве прибыло. Сегодня анонсировали новую - "Спящая красавица" по мотивам классического одноименного произведения.

Режиссерское кресло занял Анарио Мамедов ("Призрак", "Тонкие Материи", "Зять", "Последний Аксель").

Сюжет картины повествует о юной царевне Любаве, которая с рождения скрывает от мира свою тайну - печать проклятия злой колдуньи. Когда её отец, царь Елизар, попадает под чары хитрой Шамаханской царицы, вступившей в сговор с заточенной в зеркале злой волшебницей Веремеей, судьба всего царства оказывается в руках Любавы. Сбежав из дворца, избалованная царевна познает настоящую жизнь, находит семью и друзей в лице изобретателя Ивана и его приемных детей. Но чтобы спасти отца и победить темные силы, ей предстоит самое опасное путешествие - в глубины собственного сна, где ее ждет решающая битва.

"Эта история - не только переосмысление классической сказки, но и визуально новаторское высказывание в жанре, где, кажется, всё уже сказано, - говорит сценарист и режиссер Анарио Мамедов. - Также это поучительная история о том, что во имя любви совершаются не только подвиги, но и ошибки, которые героям приходится исправлять в обоих мирах. Но в финале зрителя ждет грандиозная развязка - торжество силы любви над злыми чарами. Сценарий полон юмора, необычных персонажей и уникальных объектов, и обещает стать зрелищным развлекательным фильмом для самой широкой аудитории".

Продюсерами ленты стали Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Екатерина Боровлева, Владимир Верещагин, Марго Кржижевская, Александр Рыбин и Джульетта Погосова. Кинотеатральный релиз запланирован на 2027 год.