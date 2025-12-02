Расписание выхода второго сезона сериала «Фоллаут»

Уже 17 декабря состоится премьера второго сезона сериала «Фоллаут». Сюжет шоу рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение приведёт героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.

Во второй сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам и средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 4 февраля.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 17 декабря
  • 2-я серия 24 декабря
  • 3-я серия 30 декабря
  • 4-я серия 6 января
  • 5-я серия 13 января
  • 6-я серия 20 января
  • 7-я серия 28 января
  • 8-я серия 4 февраля

