Уже 17 декабря состоится премьера второго сезона сериала «Фоллаут». Сюжет шоу рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение приведёт героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.

Во второй сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам и средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 4 февраля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Фоллаут»

