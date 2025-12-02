Первый трейлер фильма Спилберга про НЛО покажут перед сеансами «Аватара 3»

Трейлер фильма Стивена Спилберга про НЛО выйдет 19 декабря — перед сеансами «Аватара 3»
Известный инсайдер Дэниел Рихтман раскрыл дату выхода первого трейлера нового фильма Стивена Спилберга. Рекламный ролик ленты культового режиссёра про НЛО выйдет 19 декабря, его покажут перед сеансами картины «Аватар 3: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона.
Таким образом, трейлер фантастического фильма выйдет вместе с первыми трейлерами других блокбастеров 2026 года — «Мстители: Судный день» и «Одиссея» Кристофера Нолана. Судя по всему, в Universal Pictures делают большую ставку на будущую картину.
У нового проекта Стивена Спилберга пока нет сюжетных деталей. Известно лишь, что он будет связан с инопланетянами, а одну из главных ролей в нём сыграла Эмили Блант («Тихое место»). Композитором выступит Джон Уильямс, который работает с постановщиком более 30 лет.