Опубликована эксклюзивная сцена из «Левши» с Юрием Колокольниковым

Опубликованы новый постер и сцена из грядущего российского приключенческого экшна "Левша" - вольной интерпретации известного произведения Николая Лескова.

© Российская Газета

Сюжет переносит зрителей в Россию конца XIX века, на фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство - механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой - мастером из Тулы.

В ролях: Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, Александр Чевычелов и другие.

Премьера - 22 января.