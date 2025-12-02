Стало известно, сколько продлится финальный эпизод «Очень странных дел»

Онлайн-кинотеатр Netflix открыл продажи билетов на кинотеатральный показ финального эпизода сериала «Очень странные дела». Он пройдёт 31 декабря в избранных кинотеатрах США и Канады, его продолжительность составит 2 часа 5 минут.

Таким образом, восьмой эпизод пятого сезона станет вторым по продолжительности во всём сериале — лидерство всё ещё удерживает девятая, финальная серия четвёртого сезона с длительностью в 2 часа 19 минут.

Вторая половина пятого сезона «Очень странных дел» выйдет ночью 26 декабря — три серии будут доступны в онлайн-кинотеатре Netflix с русской озвучкой. Большой финал всего шоу состоится в ночь на 1 января.