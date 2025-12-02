Квентин Тарантино назвал 20 лучших фильмов XXI века

Американский режиссёр Квентин Тарантино раскрыл список из 20 лучших фильмов XXI века. В него вошли только те фильмы, которые оставили «глубокий след в его голове».

Так, лучшим фильмом за последние 25 лет для Тарантино стал «Чёрный ястреб» — военная драма Ридли Скотта. Режиссёр сравнивает ленту с культовым «Апокалипсисом сегодня», который он с удовольствием пересматривает. Далее идёт «История игрушек 3: Большой побег» благодаря своей эмоциональной концовке, замыкает тройку «Трудности перевода» Софии Копполы.

В личный топ постановщика также вошли «Зодиак» Дэвида Финчера, боевик «Безумный Макс: Дорога ярости», спортивная драма «Человек, который изменил все» и другие картины.

20 лучших фильмов XXI века от Квентина Тарантино