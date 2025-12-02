Квентин Тарантино назвал 20 лучших фильмов XXI века — в топе «Чёрный ястреб»

Американский режиссёр Квентин Тарантино раскрыл список из 20 лучших фильмов XXI века. В него вошли только те фильмы, которые оставили «глубокий след в его голове».

Так, лучшим фильмом за последние 25 лет для Тарантино стал «Чёрный ястреб» — военная драма Ридли Скотта. Режиссёр сравнивает ленту с культовым «Апокалипсисом сегодня», который он с удовольствием пересматривает. Далее идёт «История игрушек 3: Большой побег» благодаря своей эмоциональной концовке, замыкает тройку «Трудности перевода» Софии Копполы.

В личный топ постановщика также вошли «Зодиак» Дэвида Финчера, боевик «Безумный Макс: Дорога ярости», спортивная драма «Человек, который изменил все» и другие картины.

20 лучших фильмов XXI века от Квентина Тарантино

  1. «Чёрный ястреб» (2001)
  2. «История игрушек: Большой побег» (2010)
  3. «Трудности перевода» (2003)
  4. «Дюнкёрк» (2017)
  5. «Нефть» (2007)
  6. «Зодиак» (2007)
  7. «Неуправляемый» (2010)
  8. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
  9. «Зомби по имени Шон» (2004)
  10. «Полночь в Париже» (2011)
  11. «Королевская битва» (2000)
  12. «Очень плохие парни» (2013)
  13. «Чудаки» (2002)
  14. «Школа рока» (2003)
  15. «Страсти Христовы» (2004)
  16. «Изгнанные дьяволом» (2005)
  17. «Шоколад» (2008)
  18. «Человек, который изменил все» (2011)
  19. «Лихорадка» (2002)
  20. «Вестсайдская история» (2021).

