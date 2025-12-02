Чем поражает новый русский блокбастер «Авиатор»

Можно ли сделать захватывающее кино из философского романа, наполненного метафорами и размышлениями о времени, вине и искуплении? Ответом на этот вызов стал фильм «Авиатор» режиссера Егора Кончаловского. Он вышел в широкий прокат 20 ноября, став одной из главных премьер года.

© скриншот из фильма «Авиатор»

Содержательные моменты

Фильм «Авиатор» снят по одноименному роману Евгения Водолазкина, получившего в 2016 году национальную литературную премию «Большая книга». Книга представляет собой дневниковые записи человека, размороженного через сто лет.

Амбициозный проект по созданию киноверсии нашумевшей книги собрал настоящий звездный состав. Егор Кончаловский выступил режиссером, музыку написал Максим Фадеев. Над сценарием работал пятикратный лауреат премии «Ника» за лучшую сценарную работу, классик кинодраматургии, Юрий Арабов. Евгений Водолазкин помогал адаптировать роман к экрану.

В главных ролях снялись Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Александр Горбатов, Дарья Кукарских и Илья Коробко

Съемки фильма заняли пять лет, а его бюджет составил полмиллиарда рублей.

События картины разворачиваются в 2026 году. Целеустремленный ученый Константин Гейгер (Константин Хабенский), финансируемый циничным меценатом Виктором Желтковым (Евгений Стычкин), обнаруживает на Соловках камеру с тринадцатью участниками принудительного криогенного эксперимента. Разморозить удается только одного человека под номером 13.

Гейгер бьется над расшифровкой формулы таинственного состава, примененного для заморозки, а пробудившийся после столетнего сна Иннокентий Платонов (Александр Горбатов) пытается собрать осколки своей памяти. В новом времени ему все чуждо. Все, кроме жены своего спасителя, Анастасии (Дарья Кукарских), которая как две капли воды похожа на его возлюбленную.

Название фильма «Авиатор» — это и прямая цитата, и тонкий парафраз. В романе это всего лишь прозвище главного героя, с детства увлеченного авиацией, но в кино героя сделали настоящим авиатором. В финале фильма Платонов завершает сборку самолета, над которым начал работать еще в начале XX века, и совершает полет.

От слова к образу

Экранизация книги всегда вызов. Экранизация философского романа полностью переформатирует задачу режиссера. Роман Водолазкина насыщен аллюзиями и поэтическими образами, благодаря виртуозному владению автора словом его образы буквально осязаемы. Однако перенести такую литературную ткань на язык кино — задача не из легких, особенно учитывая ключевые темы романа: образ времени, вина, покаяние и искупление.

Если в книге акцент сделан на внутренних переживаниях главного героя, то в фильме на первый план выходят драматические взаимоотношения между персонажами

По словам Егора Кончаловского, в его интерпретации «Авиатор» — это история, в первую очередь, про любовь и про невозможную возможность, которая дается герою, — шанс «доделать или исправить то, что не закончил в прошлом». В этом заключается интерпретация сюжета. Фильм не воспроизводит роман, а развивает его логику, добавляет новые измерения, в результате чего меняются сюжетные линии героев. При этом поклонники произведения Водолазкина могут быть разочарованы, поскольку выигрывая в драматизме фильм проигрывает в метафизической глубине. На вопрос о цене этой потери каждый должен ответить себе сам.

Творческий подход

Первое, что бросается в глаза: «Авиатор» — это кино не конвейерного образца, оно продукт своего времени, но не заложник трендов. Хотя законы жанра популярного кино диктуют свои стандарты. Тихий поиск смысла, духовные искания Иннокентия Платонова со всей его трагической биографией не могут быть поданы в меланхолично-медитативной манере, уместной для фестивального кино. Потому «Авиатор» наполняется действием, его сюжетная структура уплотняется, вводится несколько побочных сюжетных линий, разгоняя внутреннее напряжение и динамичность. Это заметно уводит картину в сторону от оригинального повествования.

«Форму необходимо вписать в формат, чтобы она не плавала и на периферии рисунка не возникали скучные места», — формулирует Иннокентий Платонов в одном из своих воспоминаний.

Этому завету следует команда фильма — «Авиатор» технически хорошо снят и смонтирован. Ничто не нарушает эстетического баланса кадра. Визуальный ряд на очень достойном уровне. Игра со светом — лучами, бликами, отражениями — реализована мастерски. Достаточно посмотреть на отражения на водной глади пруда, блики на автомобиле, где общаются Иннокентий и Анастасия, лучи, ниспадающие через высокие витражные окна на аэроплан.

Спецэффекты играют важную роль в раскрытии сюжета. С помощью компьютерной графики эпоха, в которой живет Платонов, показана как теплая и воздушная, а современный Петербург изображен холодным и рациональным. Но как бы контрастны они ни были, переходы между эпохами похожи на диалог памяти с реальностью. Это сразу отсылает к идее «циклического времени», о котором в романе размышляет Гейгер:

«Линейное время — историческое, а циклическое замкнуто на себе. Вовсе и не время даже. Можно сказать, вечность».

Повороты судьбы

Если роман был сосредоточен на трансформации одного человека — Иннокентия Платонова, то фильм разворачивает историю искупления и для других персонажей. Гейгер проходит путь от карьериста до человека, готового пожертвовать научным открытием ради любви. Платонов по крупицам восстанавливая память и открывая новый для себя мир, приходит к покаянию. Горбатов делает эту внутреннюю работу почти бессловесной, собирая героя из полутонов и жестов. Дарья Кукарских показывает, как ее героиня Анастасия, столкнувшись с необъяснимым, теряет профессиональную опору и обретает новую, экзистенциальную. Из скучающего психолога-регрессолога она становится проводником прошлого в будущее.

Время в романе Водолазкина безжалостно и безнравственно: оно дарит Платонову шанс, но тут же запускает обратный отсчет. Время Кончаловского милосердно: оно не только позволяет герою завершить аэроплан, но и дарит возможность совершить полет над самим временем и над самой смертью.

«Авиатор» — это популярное кино, но отнюдь не развлекательное. Смотреть его стоит с открытым умом и сердцем. Литературоведы наверняка захотят оспорить режиссерский взгляд; киноманы обратят внимание на некоторые стандартные ходы, а также смогут оценить актерскую игру. Поклонники философского кино найдут здесь пищу для размышлений, а кто-то сможет открыть для себя творчество Евгения Водолазкина.