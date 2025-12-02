Вышел трейлер боевика «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом

Кинокомпания Black Bear представила большой трейлер фильма «Убежище». Новый боевик с Джейсоном Стэйтемом выйдет в кинотеатрах России уже 5 февраля 2026 года.

Фильм расскажет историю отшельника и бывшего наёмного убийцы Мэйсона, который однажды спасает жизнь незнакомой девушки. Теперь герою необходимо положить конец организации, которая начинает вести на него охоту.

Вместе с Джейсоном Стэейтемом в фильме также снялись Билл Найи («Пираты Карибского моря»), Наоми Аки («Прости, детка»), Харриет Уолтер («Укрытие») и другие актёры. Режиссёром выступил Рик Роман Во («Гренландия 2: Миграция»).