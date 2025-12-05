В онлайн-прокат вышел второй сезон сериала «Золотое дно»

4 декабря зрители увидели две первые серии второго сезона сериала «Золотое дно» с Юлией Снигирь и Алексеем Гуськовым в главных ролях. Сценарий написали Сергей и Дмитрий Минаевы. Режиссёром стал Илья Ермолов. В продолжении популярного сериала герои сталкиваются с новыми проблемами: строительная компания, долями в которой они владеют, оказывается на грани разорения из-за хаотичного менеджмента и агрессивного давления конкурентов. По словам режиссёра, главная интрига второго сезона не будет раскрыта до последней серии.

© Кадр из сериала «Золотое дно»

Напомним, первый сезон ленты вышел в начале 2024 года, фильм сначала показали на платформе «Иви», а затем состоялась телевизионная премьера на телеканале НТВ. Первый сезон сериала собрал более 400 тыс. зрительских оценок на платформе «Кинопоиск». Большинство пользователей оценили фильм положительно: его средний рейтинг составляет восемь баллов. Понравилась картина и кинокритикам, которые называли сериал «большим успехом» и сравнивали фильм с американским сериалом «Наследники», удостоенным множества престижных кинонаград.

Над продолжением сериала «Золотое дно» работала та же команда, что и над первым сезоном, за исключением продюсера: новые серии продюсировал Теймур Джафаров («Чужие деньги», «Хирург»), а не Александр Цекало.

Авторы сценария по-прежнему Сергей и Дмитрий Минаевы, режиссёр — Илья Ермолов («А зори здесь тихие», «Хирург»). К своим ролям в картине вернулись Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита», «Юг»), Алексей Гуськов («Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Турецкий гамбит»), Павел Попов («Война и мир», «Стрельцов»), Наталия Вдовина («Пробуждение», «Ника»), Марина Ворожищева («Библиотекарь», «Хирург») и другие. Кроме того, в новом сезоне появляются Даниил Страхов («Мы из будущего», «Дети Арбата») и Игорь Верник («12», «Жена олигарха»).

«Эмоциональные качели»

Напомним, по сюжету в первом сезоне сериала «Золотое дно» после скоропостижной смерти главы крупной строительной корпорации «Галактика» Алексея Градова (его играл Ростислав Бершауэр) наследники вступили в отчаянную борьбу за деньги и доли в компании. Они строят друг другу козни, плетут интриги и полностью забывают о родственных чувствах. В противостоянии участвует любовница Градова Надежда Воскресенская (Юлия Снигирь) — при жизни бизнесмена она помогала ему вести дела. А также отец предпринимателя Юрий (Алексей Гуськов) — он оспаривает у остальных наследников право управлять компанией на том основании, что когда-то стоял у её истоков. Правда, с того времени многое изменилось, «Галактика» выросла до масштабов крупнейшего девелопера страны, а Юрий во многом утратил деловую хватку.

«Для меня этот проект — больше чем просто сериал. Это полноценный фильм, где мой герой проживает свою сложную судьбу, а сам сюжет несёт ясный и глубокий месседж: нужно оставаться людьми даже в самых нечеловеческих обстоятельствах. Это основная мысль, которую я хочу донести до зрителя», — пояснил актёр Алексей Гуськов, рассказывая о своём экранном герое.

Кроме того, в конкурентной борьбе участвуют дети и деловые партнёры Градова. В том числе его сын Дмитрий (Павел Попов) — крайне амбициозный и неглупый молодой мужчина.

Как объяснил Попов, во втором сезоне «история очень сильно расширилась за счёт новых персонажей, новых перипетий, она стала масштабнее, интереснее».

«Мой персонаж Дима Градов будет представлен в новых красках: если первый сезон для него положен на эмоциональные качели, на агрессию, на очень яркое существование, то во втором Дима попытается совладать со своими эмоциями и выйти на новый уровень, стать более сдержанным, более взрослым, превратиться в серьёзного бизнесмена», — отмечал актёр.

«Харизматичные новые герои»

Взаимные интриги собственников приводят к закономерному итогу: во втором сезоне «Галактика», лишённая нормального менеджмента, начинает терпеть убытки и оказывается на грани краха. Встревоженные наследники пытаются выправить ситуацию, для этого они должны наконец-то выбрать генерального директора — того, кто возьмёт управление компанией в свои руки и устранит хаос. Но и тут родственники не могут обойтись без интриг. В итоге голосование превращается в запутанную многоходовую партию, где каждый старается выгадать для себя лучшие условия.

Неожиданная новость повергает всех в шок: американский Минфин внёс «Галактику» в санкционные списки — компания потеряла возможность закупать оборудование в США и Европе. Это событие заставило Градовых забыть о разногласиях и сплотиться ради спасения «Галактики». Дмитрий принялся подбирать выходы на китайский рынок, чтобы заместить импорт из ЕС, Надежда занялась поиском вариантов обхода финансовых санкций, а Юрий задействовал старые связи в надежде получить кредит, который покрыл бы на время убытки компании.

Ещё одним неприятным сюрпризом для Градовых стало появление нового претендента на наследство — внебрачного сына покойного Алексея. С этим героем в сериале связана детективная линия: родственники заподозрили его в убийстве главы компании. В дополнение ко всем неприятностям у «Галактики» появляется опасный и агрессивный конкурент — строительная компания, владельца которой играет Даниил Страхов.

Можно констатировать, что во втором сезоне авторам удалось сохранить и развить те достоинства, за которые публика и критики полюбили сериал «Золотое дно». Действие развивается достаточно динамично, сюжетные повороты не дают зрителю скучать, актёры играют точно и достоверно. В фильме поднимаются важные темы. Разобщённость и утрата ценности родственных и дружеских связей — проблема не только для финансовой элиты, но и для всего общества.

По словам режиссёра Ильи Ермолова, хотя причин посмотреть второй сезон сериала «Золотое дно» много, две можно выделить особо.