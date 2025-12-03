Эксперт назвал вырезание сцен из фильмов абсолютной глупостью

Глава совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев выступил против вырезания сцен из фильмов. Он считает «абсолютной глупостью» вырезание знаковых сцен при телетрансляции из ленты «О чем говорят мужчины».

© Вечерняя Москва

Я видел этот фильм, очень хорошая комедия. Мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость. Люди решили перестраховаться, повырезали оттуда все. Например, сигарету «заблюрили», а дым идет. Глупость тех, кто боится и перестраховывается. А мало ли что подумают, а мало ли что скажет начальник, — высказался он в интервью РБК.

Глава СПЧ призвал в таких случаях «на смех поднимать».

Также мне сказали, что вырезали замечательную певицу — покойную Жанну Фриске — из комедии «О чем говорят мужчины». Она там что-то сказала, и вырезали. Ну так нельзя. Ну зачем? Это оскорбляет память красивой женщины и хорошей певицы, — отметил Фадеев в беседе с изданием.

Также он добавил, что не совсем правильно, когда «каких-то людей убирают из кино, вырезают».

Издательство «АСТ» сообщило, что из обращения убрали тираж романа «Оно» Стивена Кинга после жалоб на описание нетрадиционных отношений. Об этом рассказала гендиректор компании Татьяна Горская, отметив, что обращение поступило в Российский книжный союз, который провел предварительную экспертизу.