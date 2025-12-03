Якутский фильм «Рядовой Чээрин» станет франшизой

Военная драма "Рядовой Чээрин" якутского режиссера Дмитрия Кольцова станет франшизой, идет работа над сценарием.

© Постер

Картина вышла в прокат в 2021 году и была для Кольцова дебютной. Фильм стал первым в республике, где широко применялась компьютерная графика, большая часть картины снята на хромакее. В данный момент картина доступна на онлайн-сервисах.

"Запрос зрителей по всей России очень высокий, мы видим комментарии, люди просят о продолжении. Планируется "Рядовой Чээрин - 2", если все будет хорошо, то и "Рядовой Чээрин - 3", - рассказал ТАСС Кольцов.

Действие первой части ленты происходит осенью 1943 года. Немецкие снайперы хозяйничают на передовой. Молодой охотник из Якутии Егор Чээрин, только прибывший на фронт, становится снайпером. Он вступает в схватку с немецкими захватчиками и меняет баланс сил на передовой.

Фильм снят по мотивам повести якутского писателя, поэта и фронтовика Тимофея Сметанина "Егор Чээрин".

"Сама история Тимофея Сметанина исчерпана, поэтому мы планируем подготовить сценарий на основе воспоминаний Николаева Николая Николаевича, реального человека. Может быть, добавим воспоминания других наших ветеранов, чтобы это было продолжением традиций визуализации кусочков воспоминаний жизни наших воинов, которые служили в годы Великой Отечественной войны. Мы полны энергии, понятно, что вопрос денег всегда сложный, но главное - делать. Все остальное, я думаю, получится", - отметил режиссер.

"Орбита"

В данный момент активно идут работы по созданию новой ленты режиссера - "Орбита", первого в Якутии научно-фантастического фильма.

Как ранее сообщал Кольцов, события фильма развернутся на территории Якутии, где в центре будут космос и советская наука. При этом действие будет происходить в настоящем времени с сочетанием современных технологий, ИТ и советского ретро-футуризма.

По словам режиссера картины, проект реализуется поэтапно. На текущий момент идет подготовка искусственных декораций с использованием XR-экрана.

"Перед Новым годом планируем провести основной массив съемок. Проект очень амбициозный, надеемся, что у нас получится проект мирового уровня, потому что уровень компетенций наших ребят на сегодняшний день достаточно высокий. Мы можем делать кино, используя новые технологии, используя нейротехнологии, нейронные сети, достаточно в скромных бюджетах, но с хорошим качеством. Мы думаем, что этот фильм будет показателем того, как сегодня можно сделать хорошее кино в регионе и конкурировать при этом с крупными студиями", - отметил он.

Ведутся переговоры по финансированию отдельных этапов производства кинокартины. В съемках помогают резиденты креативного кластера "Квартал труда".