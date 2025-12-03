Завершены съемки триллера об украденном голосе актрисы

Кинокомпания "Дарфильм" объявила о завершении съемок триллера "Синтетика", основанного на реальных событиях - судебном процессе, инициированном актрисой дубляжа против крупного банка.

Реальное дело актрисы Алены Андроновой получило широкий общественный резонанс в 2023 году. Голос актрисы, записанный несколько лет назад для обучения голосового помощника одного из банков, стал использоваться для озвучки сторонних проектов, в том числе сомнительной рекламы и эротических чатов.

По сюжету звезда дубляжа Алена (Анна Егоян) с ужасом обнаруживает, что ее голос был украден и превращен в синтезированный с помощью искусственного интеллекта продукт. Разработчики нейросети крупного банка незаконно используют голос девушки повсюду - он делает объявления в аэропорту, озвучивает компьютерные игры и т.д.

Алена намерена вернуть право на собственный голос, для чего собирает разношерстную команду. В нее входят ее молодой человек (Никита Ковтунов), юрист (Михаил Тарабукин) и амбициозная журналистка (Ольга Смирнова). Вместе они вступают в борьбу с крупной компанией в лице директора банка (Михаил Трухин).

Также в картине задействованы Александр Лазарев - мл. ("Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь") и Павел Баршак ("Прогулка", "Ночной продавец").

Режиссер - Алекс Некто ("Анна и Вано. Ванна и вино", "Девчата 2.0")

Дата премьеры будет объявлена позже.