Появился большой трейлер фильма «28 лет спустя: Храм костей»

Кинокомпания Sony Pictures представила новый трейлер фильма «28 лет спустя: Храм костей». Продолжение хоррора «28 лет спустя» выйдет в мировых кинотеатрах уже 16 января 2026 года.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» развернутся после сюжета первого фильма и выступят мостом для финала будущей трилогии.

Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»). Режиссёром выступила Ниа ДаКоста («Капитан Марвел 2»).