Известный режиссер назвал самое слабое место российского кино

Российский режиссер Алексей Учитель заявил, что в стране сейчас наблюдается острый дефицит качественных сценариев. Об этом он сообщил в интервью проекту «Dreamcast» на площадке «ВК Видео».

По словам постановщика фильмов «Космос как предчувствие» и «Прогулка», уровень написания сценариев сейчас находится на чудовищно низком уровне.

«Мы можем все вместе громко крикнуть: ужасный уровень сценариев. Идей ноль. Самое слабое место российского кино — это сценарий. Какой-то ужас, уровень написания просто чудовищный. Это всем известно», — заявил Алексей Учитель.

С ним согласился сын Илья Учитель, который тоже стал участником проекта. «Причем это не только у нас, во всем мире так», — добавил он.

